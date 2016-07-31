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«العربية للتصنيع» تسلم «الداخلية» اليوم 20 مدرعة «فهد»

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«العربية للتصنيع» تسلم «الداخلية» اليوم 20 مدرعة «فهد» «العربية للتصنيع» تسلم «الداخلية» اليوم 20 مدرعة «فهد»

أرشيفية

تحتفل الهيئة العربية للتصنيع، بتسليم 20 عربة مدرعة طراز “فهد”, التي يتم إنتاجها في مصنع “قادر” التابع للهيئة، إلى وزارة الداخلية،بحضور الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من قيادات وزارة الداخلية.

ويأتى تسليم العربات المدرعة من طراز فهد لصالح وزارة الداخلية فى إطار عقد الشراكة بين الهيئة والوزارة، ودور الهيئة الرئيسى فى توفير احتياجات القوات المسلحة ووزارة الداخلية من الأسلحة والمعدات ووسائل الدعم الفنى واللوجيستى، وجهودها فى دعم الدولة لمواجهة الإرهاب ودعم الاستقرار، وفق ما أورده موقع “أخبار ”.

وفهد هي ناقلة مدرعة مصرية من أهم العربات التي تعتمد عليها القوات المسلحة كناقلة للجنود، حيث تتميز بأنها مركبة أخف وأصغر وأكثر تدريعا وأرخص تكلفة من باقى المركبات المدرعة الحديثة، استبدلت بها المركبات المصرية القديمة، واستخدمتها سبع دول أخرى غير مصر منها الجزائر والكويت وبنجلاديش وحتى الآن لا تزال مستخدمة من قبل الأمم المتحدة.

 

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