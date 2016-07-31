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لليوم الرابع.. مكتب التنسيق يتلقى رغبات طلاب الثانوية العامة

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لليوم الرابع.. مكتب التنسيق يتلقى رغبات طلاب الثانوية العامة لليوم الرابع.. مكتب التنسيق يتلقى رغبات طلاب الثانوية العامة

 التنسيق الإلكتروني 

بدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الأحد، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة نظام “قديم وحديث” لليوم الرابع على التوالى، ويستمر حتى غد الاثنين.

وأكد سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى هو كالتالي الشعبة العلمية 396 درجة فأكثر أي بنسبة 96.6% فأكثر وعدد الطلاب يبلغ 26970 طالبا وطالبة، والشعبة الهندسية 380 درجة فأكثر أي بنسبة 92.7% فأكثر وعدد الطلاب يبلغ 19927 طالبا وطالبة، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر وعدد الطلاب 80516 طالبا وطالبة، ويصل إجمالي جميع الطلاب المتقدمين في الشعب الثلاث 127 ألفا و413 طالبا وطالبة.

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