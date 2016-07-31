استمرار هطول الأمطار الغزيرة على اليمن وتحذيرات من وصول سيول لصنعاء

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية على مدى عدة أيام طقسا سيئا وأمطارا غزيرة أدت إلى حدوث سيول فى مناطق عديدة وسط تحذيرات من وصول سيول كبيرة من مديرية سنحان جنوب العاصمة.

وحذر سكان محليون من أن سيلا كبيرا وصل من وادى الاجبار بمديرية سنحان باتجاه العاصمة نتيجة استمرار الأمطار الغزيرة التى تزايدت الليلة الماضية وفى الساعات الأولى من اليوم.

ودعت السلطات المحلية فى العاصمة المواطنين للابتعاد عن مجرى السيول. . وطالبت المواطنين الذين يعيشون فى مبان شعبية / مبنية بالخشب / مغادرتها خوفا من انهيارها وبالفعل نزح كثير من المواطنين فى أطراف العاصمة إلى أقاربهم فى المناطق الأكثر أمنا.

وقامت السلطات المحلية بتفقد المناطق المتضررة من السيول حول العاصمة وأنشأت غرفة عمليات ووحدة طواريء للتدخل وإنقاذ المتضررين والعمل على مواجهة الأضرار الناجمة عن السيول. . وشددت على قوات الدفاع المدنى توفير جميع المستلزمات والمعدات المطلوبة لعمليات الإنقاذ والإجلاء وفتح قنوات السيول وتصريفها وأوصت المستشفيات بالتنسيق مع الدفاع المدنى لسرعة نقل المتضررين لعلاجهم.

وكانت بعض المناطق فى العاصمة صنعاء قد شهدت ارتفاعا كبيرا فى منسوب المياه بسبب إعاقة القمامة التى جرفتها السيول إلى مجارى صرفها. . وشددت السلطات المحلية على ضرورة تنظيف مجارى تصريف المياه لتفادى أى أضرار تصيب المنازل والمواطنين.

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