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طب بيطرى الشرقية: الحمير المذبوحة بـ"القنايات" بغرض السلخ وليس التجارة

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طب بيطرى الشرقية: الحمير المذبوحة بـ"القنايات" بغرض السلخ وليس التجارة طب بيطرى الشرقية: الحمير المذبوحة بـ"القنايات" بغرض السلخ وليس التجارة
أكد الدكتور أشرف توفيق مدير عام الطب البيطرى بالشرقية، أن اللجنة المشكلة بقرار بالنيابة بشأن فحص عدد من الحمير تم ضبطها فى مدينة القنايات أمس السبت، اكتشفت أن الواقعة كانت بغرض سلخ الجلود وليس الاتجار فى اللحوم.

وقال مدير الطب البيطرى لـ "اليوم السابع"، إن اللجنة قامت بفحص المضبوطات وتبين منها أن حمار مسلوخا كاملا والثانى فى بداية السلخ والثالث سليم.

وكانت حالة من الذعر عمت مدينة القنايات بعدما القى الأهالى القبض على شخص خلال تواجده فى عشة متطرفة بالمدينة يستخدمها فى ذبح الحمير بالمخالفة للقانون قاموا بتسليمه للشرطة.


>- أهالى القنايات بالشرقية يلقون القبض على تاجر يبيع جلود الحمير النافقة
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