وزير التموين: مشروع "جمعيتى" للسلع وفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل للشباب

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، افتتاح 3 فروع جديدة لمشروع جمعيتى السلعى للشباب بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بهدف توفير فرص عمل للشباب، بحضور محمد صدقى رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وأبو العباس التركى، وعمرو الغنيمى، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح وإلهام المنشاوى أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

بعد افتتاح الأفرع الجديدة، تصل عدد فروع جمعيتى التى تم إقامتها بالمراكز والقرى والنجوع بالمحافظات منذ بداية انطلاق المشروع من 4 شهور، وحتى الآن 1054 فرع سلعى.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منافذ مشروع جمعيتى التى تم إقامتها وفرت حتى الآن أكثر من 5 آلاف فرصة عمل للشباب، وأتاحت السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين فى القرى والنجوع والمراكز بالمحافظات.

وأوضح وزير التموين، أن مشروع جمعيتى يتضمن منح الشباب قرضا سلعيا يتراوح من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، وأن الشروط التى على أساسها يتم منح القرض السلعى للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية هى أن يكون لديه مساحة محل لا يقل عن 30 مترا سواء إيجار قديم أو جديد بشرط لا يقل مدة عقده عن 5 سنوات أو تمليك والسن لايقل عن 21 عام ولا يزيد على 45 عام، وحاصل على مؤهل متوسط وما فوق، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بالنسبة للذكور، وكامل الأهلية وصحفيته الجنائية خالية من أى أحكام، ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام، وأن يكون ليس عليه قروضا للصندوق الاجتماعى، مشيرا إلى أن القرض السلعى بفائدة بسيطة قدرها 5.5% ، وبفترة سماح 4 شهور وعلى 5 سنوات.

وأكد محمد صدقى رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، التى توفر السلع الغذائية لمنافذ جمعيتى أنه تم إقامة حتى الآن 50 منفذ لمشروع جمعيتى السلعى بمحافظة الإسكندرية، وأن هناك 25 حوالى منفذ لجمعيتى تحت التجهيز وسيتم افتتاحهم خلال أسابيع، مشيرا إلى أن منافذ جمعيتى تم إقامتها فى مناطق شعبية وعشوائية وذات كثافة سكانية عالية وليس بها فروع للمجمعات الاستهلاكية، ومنها مناطق زاوية عبد القادر وعزب المطار والنهضة والحارث والفلكى والعلا ونجع العرب وخورشيد.



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محمد صدقى رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية أثناء الافتتاح



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جانب من الافتتاح



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مسئولى مديرية التموين خلال الافتتاح



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اقبال على المجمعات الاستهلاكية

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