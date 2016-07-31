التموين: انطلاق سيارات أوراك الدواجن بـ9.5 جنيه للكيلو بالمحافظات غدا

استمرارا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى المناطق العشوائية، وذات الكثافة السكانية العالية، تتوجه غدا الاثنين، السيارات المحملة بأوراك الدواجن المحلية بسعر 9 جنيهات ونصف للكيلو من فروع المجمعات الاستهلاكية، إلى مناطق الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، وفى قرية برطس بمركز أوسيم بالجيزة، وفى منطقة نجع العرب بمحافظة الإسكندرية.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السيارات سوف تتمركز يوم الثلاثاء فى منطقة الساحل بشبرا مصر، وفى منطقتى إمبابة والبدرشين بمحافظة الجيزة، وفى مساكن العامرية الجديدة والقديمة بمحافظة الاسكندرية، مشيرا إلى أنه يوم الأربعاء سوف تنتقل السيارات المحملة بأوراك الدواجن المحلية إلى منطقتى دار السلام والمرج بمحافظة القاهرة، وفى منطقة الحى العاشر أمام الكشك الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وفى منطقة الصيد بمحافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أنه يتم حاليا تكثيف السيارات المتنقلة المحملة بكافة السلع الغذائية فى الميادين والمراكز والقرى بالمحافظات، وتحمل لحوما ودواجن وأسماك وأرز وسكر وزيوت وغيرها من السلع بأسعار مخفضة، كما تم توفير كافة السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، بأسعار تناسب كافة الأسر المصرية، وخاصة محدودة الدخل.

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