بالصور.. توقف الطريق الزراعى لانقلاب سيارتين أعلى كوبرى إيتاى البارود

توقفت منذ قليل، الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى تجاه القاهرة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بمقطورة محملة بالرمال، وأخرى نقل جامبو محملة بالسكر أعلى كوبرى إيتاى البارود بالبحيرة، مما أدى إلى إنقلاب السيارة الثانية من أعلى الكوبرى، بعد أن اخترقت الحاجز الحديدى وحطمت عدد من أعمدة الإنارة.

وانتقلت على الفور القيادات الأمنية ورجال الإطفاء والإسعاف والمرور للسيطرة على الأوضاع، وتم فرض كردون أمنى لمنع اقتراب السيارات بعد غلق كوبرى إيتاى البارود تجاه القاهرة، وجار تحرير محضر بالواقعة.



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إحدى السيارات بعد انقلابها



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السيارات تسير أسفل الكوبرى



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وصول سيارة إطفاء

- مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

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