أخبار العراق..مسلحون يهاجمون منشأة ثانية للطاقة شمال العراق

قالت مصادر أمنية أن مسلحين هاجموا منشأة نفطية فى شمال العراق اليوم الأحد ونسفوا صهريجا لتخزين النفط فارتفعت ألسنة اللهب فى السماء.

ووقع الهجوم على محطة باى حسن التى تبعد نحو 40 كيلومترا شمال غربى كركوك بعد هجوم فى الصباح الباكر على محطة قريبة للغاز أسفر عن مقتل أربعة من العاملين على الأقل. وذكرت المصادر أن اشتباكات تدور حاليا.

ولم يتضح أن كان هناك ضحايا سقطوا فى الهجوم الثانى. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن أى من الهجومين.

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