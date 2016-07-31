هيومن رايتس:فصائل مسلحة ارتكبت انتهاكات تشارك فى معركة تحرير الموصل

قالت جماعة هيومن رايتس ووتش الأحد، أنه يجب على قادة الجيش العراقى منع الفصائل المسلحة التى لها "سجلات انتهاكات خطيرة" من المشاركة فى العملية المزمعة لاستعادة الموصل من تنظيم داعش.

ويتوقع مسؤولون ودبلوماسيون فى بغداد أن تبدأ المعركة لاستعادة الموصل أكبر معاقل التنظيم المتشدد فى وقت لاحق هذا العام لكن لم يتم الانتهاء بعد من وضع الخطط.

ومن المتوقع أن يشارك الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب فى الهجوم بدعم جوى من التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة.

ولم يبت بعد فى دور قوات البشمركة الكردية وقوات الحشد الشعبى الشيعية فى المعركة ولا يزال ذلك يمثل نقطة خلاف. ويرجح مسؤولون مشاركتهم فى المعركة على أن يقتصر دورهم على مشارف المدينة.

وذكر جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط فى هيومن رايتس "على قادة العراق تجنيب المدنيين فى الموصل الأذى الخطير من قبل الميليشيات التى سُجلت انتهاكاتها حديثا" مرددا بذلك موقف كثير من الدبلوماسيين الغربيين وموظفى الإغاثة الذين يعملون على توفير المساعدات الإنسانية للسكان.

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