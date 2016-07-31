مسلحون يقتحمون محطة للغاز شمالى العراق ومقتل 4 أشخاص

ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد أن مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم داعش هاجموا منشأة للغاز فى شمالى العراق أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك، العميد سرحد قادر، لـ"سكاى نيوز" الاخبارية أن أحد المهاجمين الأربعة على شركة لتعبئة الغاز غربى مدينة كركوك، فجر نفسه.

وأضاف أن قوات الأمن وقوات البشمركة انتقلت إلى المنطقة وتمكنت "من صد الهجوم" حيث باتت المحطة "تحت سيطرة القوات الأمنية"، مشيرا إلى أن "المسلحين الثلاثة لاذوا بالفرار".

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن تنظيم داعش المتشدد، الذى تكبد سلسة هزائم، استهدف مرارا منشآت للنفط فى محافظة كركوك ومناطق عراقية أخرى.

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