أخبار اليمن.. الحكومة اليمنية تعلن موافقتها على اتفاق الأمم المتحدة

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، موافقتها على اتفاق السلام الذى اقترحته الامم المتحدة لوضع حد للنزاع المسلح المستمر منذ اكثر من سنة فى هذا البلد، من غير ان يرد أى موقف عن المتمردين الحوثيين.

وصدر الاعلان عن الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربى بقيادة السعودية، اثر اجتماع عقد فى العاصمة الكويتية فى سياق محادثات السلام الجارية بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.

وجاء فى بيان اوردته وكالة "سبأ" الحكومية "وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذى تقدمت به الامم المتحدة القاضى بانهاء النزاع المسلح والذى يقضى بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الامنى وكذا الانسحاب من تعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب)، ويحتل المتمردون الحوثيون العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وقال وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى الذى يترأس وفد الحكومة الى المفاوضات انه وجه رسالة الى المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد يبلغه ان الحكومة تؤيد الاتفاق الذى تم التفاوض بشأنه فى الكويت.