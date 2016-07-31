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إصابة شخص آخر فى أحداث قرية مظلوم بالدقهلية أثناء السيطرة على غضب الأهالى

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إصابة شخص آخر فى أحداث قرية مظلوم بالدقهلية أثناء السيطرة على غضب الأهالى إصابة شخص آخر فى أحداث قرية مظلوم بالدقهلية أثناء السيطرة على غضب الأهالى
أصيب أحد أهالى قرية مظلوم 3 التابعة لمركز محلة دمنة بالدقهلية بطلق نارى فى الكتف، أثناء إطلاق الأمن النار للسيطرة على غضب الأهالى بالقرية بعد وفاة موظف وإصابة مدرس، وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى اثنين.

وأصيب جمال أحمد أبو المعاطى من أهالى القرية بطلق نارى أثناء إطلاق النار من قبل الأجهزة الأمنية للسيطرة على حالة الهرج والمرج وغضب الأهالى، بعد رفضهم تسليم أمين شرطة تم احتجازه من قبل الأهالى بالقرية، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى بينما زاد الأمر سوء بين الأهالى والأجهزة الأمنية.


>وصول عضوين بالبرلمان لقرية مظلوم لحل الأزمة بين الأهالى والشرطة

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