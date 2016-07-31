راشد البلوشي: مزيد من الإنجازات خلال المرحلة القادمة

قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن فوز الإمارات بالمركز الأول عربياً وخليجياً والثامن عالمياً في المؤشر الخاص بالخدمات الإلكترونية والذكية خطوة تعزز من رصيد الدولة في هذا المجال الذي نجحنا فيه بتحقيق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية بدعم من القيادة الرشيدة.

فوز مستحق

وأضاف البلوشي أن فوز دولة الإمارات بهذه المراكز المتقدمة ليس أمراً مستغرباً فقد كانت الجهات الحكومية سباقة في تطوير الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها للعملاء وذلك وفق خطة مدروسة أقرتها الحكومة الاتحادية قبل 3 سنوات. مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الإنجازات في سجل الدولة على صعيد الخدمات الإلكترونية والذكية.