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سعيد الغفلي: مكانة رفيعة بفضل قيادتنا

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سعيد الغفلي: مكانة رفيعة بفضل قيادتنا سعيد الغفلي: مكانة رفيعة بفضل قيادتنا

قال الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، إن فوز الدولة يؤكد حرص وإصرار القيادة الرشيدة للدولة على تحقيق الرقم واحد في جميع المجالات، الأمر الذي يعزز سعي المؤسسات في الدولة إلى مواصلة بذل الجهود في سبيل المحافظة على الإنجازات والمكتسبات، وضمان استدامة تميّزها وسعيها لبلوغ الريادة في العمل تعزيزاً لمساهمتها في الارتقاء بالمكانة التنافسية للدولة.

وأكّد لـ«البيان» أنّ ما تحققه دولة الإمارات من تقدم وازدهار وتميّز في جميع المجالات، يدل على ما وهبها الله من نعمة القيادة الحكيمة التي تصل الليل بالنهار وتواصل المسيرة الظافرة لتحقيق عظيم الإنجازات، ليتحقق ما نصبو إليه جميعاً بأن تكون دولتنا واحدة من أفضل دول العالم.

وأضاف أن الهيئة تسعى بشكل دائم إلى أن تكون واحدة من المؤسسات الحكومية التي تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة ومشروع « الذكية» في الدولة، حيث تنفذ العديد من المشاريع، التي تشكل ركائز أساسية في عملية التحول الحكومي والاقتصادي وتعزيز مقومات الأمن والتنافسية العالمية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز أمن المجتمع والأفراد ودعم صناعة القرار الاستراتيجي، وتقديم تعاملات وحلول خدمية مبتكرة وموثوقة في الفضاء الرقمي. وأشار الغفلي إلى أن الهيئة تسهم من خلال المشاريع الحيوية التي تنفذها في دعم التحول الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين .

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