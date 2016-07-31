اليوم.. افتتاح المرحلة الأولى من إنشاءات جامعة دمياط

يفتتح الدكتور أشرف محمد الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى يرافقه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وبحضور الدكتور رمضان الطنطاوى رئيس جامعة دمياط، المرحلة الأولى للإنشاءات الجامعية بحـرم جامعة دمياط الجديد بمدينة دمياط الجديدة، اليوم الأحد الموافق 31 يوليو الجارى، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى.

يذكر أن اليوم الأحد هو آخر يوم عمل للدكتور رمضان الطنطاورى رئيس الجامعة لبلوغه السن القانونية وينتظر ترشيح رئيس جديد للجامعة خلال أيام.

محافظ دمياط يكرم رئيس الجامعة لانتهاء فترة توليه رئاستها وتقديرا لجهوده

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