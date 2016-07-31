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مصادر أمنية: مسلحون يقتحمون محطة عراقية لكبس الغاز

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مصادر أمنية: مسلحون يقتحمون محطة عراقية لكبس الغاز مصادر أمنية: مسلحون يقتحمون محطة عراقية لكبس الغاز

أرشيفية

قالت مصادر أمنية إن مسلحين اقتحموا منشأة للغاز في شمال العراق يوم الأحد وقتلوا أربعة عمال وزرعوا عدة متفجرات قبل أن تتمكن قوات الأمن من استعادة السيطرة على المنشأة.

وبحسب رويترز اقتحم ما لا يقل عن أربعة مسلحين بقنابل يدوية البوابة الخارجية لمحطة كبس الغاز ايه.بي 2 الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا شمال غربي كركوك في نحو الساعة 03:00 بتوقيت بغداد  تاركين اثنين من الحراس في حالة خطيرة.

وقالت المصادر إنهم قاموا بعد ذلك بقتل أربعة موظفين بالرصاص في غرفة التحكم وزرعوا شحنات ناسفة انفجرت منها خمس شحنات على الأقل.

واقتحمت بعد ذلك قوات من جهاز مكافحة الإرهاب المنشأة واستعادت السيطرة بشكل كامل عليها وأطلقت سراح 15 موظفا آخرين كانوا مختبئين في غرفة منفصلة. ولم يُعرف بعد ما إذا كان المهاجمون قُتلوا أو فروا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولكن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية استهدفوا من قبل منشآت للنفط في المنطقة بمتفجرات واستهدفوا مرارا آبار النفط في حقل خباز النفطي جنوب غربي كركوك.

 

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