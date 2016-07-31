لحروق الجلد البسيطة.. 4 حلول منزلية تقضى عليها

1-الماء البارد

2-الصبار

3-زيت جوز الهند

4-الحليب المثلج

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حروق الأصابع والأيدى التى تصيب ربة المنزل أثناء الطهى على الرغم من بساطتها فى أغلب الأحيان إلا أنها مؤلمة وقد تترك آثارا غير مرغوبة يصعب أن تزال بالكريمات الطبية بعد وقت معين، ويقدم موقع "searchhomeremedy" 4 حلولا منزلية للقضاء على الحروق البسيطة لتكون إسعافات أولية للحروق المختلفة :>على الرغم من بساطة الفكرة ولكن الماء البارد أفضل ملطف للجلد المتضرر من تعرضه لحرارة الماء أو الزيت ، كما أنه يمنع تكون أكياس الماء التى تنتج من الحروق، فيكون الحل وضع اليد فى وعاء به ماء بارد أو تعريضها لماء جارى لمدة 10 دقائق .>منتج طبيعي رائع لعلاج الحروق كما أنه يساعد على الشفاء من الحروق بشكل سريع ولا تترك أثرا على سطح الجلد .>زيت جوز الهند النقى عند وضع طبقة سميكة منه على الجلد المتضرر يعمل فورا على تهدئة التهيج ، وعدم الإحساس بالحكة ، كما أنها تساعد على خلق طبقة جلد جديدة وسليمة .>الحليب المثلج علاج فعال لعلاج حروق الأصابع ويعمل على عدم ترك أى آثار على الجلد، ويكون فعالا أيضا فى علاج الحروق التى يحدثها نقاط الزيت على البشرة ، ويمكن لربة المنزل غمس قطعة من القطن بالحليب المثلج وتمريرها على الجلد كل 10 دقائق حتى يهدئ الاحمرار.