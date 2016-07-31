انتحاريون يقتحمون محطة لكبس الغاز شمال العراق

قالت مصادر أمنية، إن مفجرين انتحاريين اقتحموا منشآة للغاز فى شمال العراق، اليوم الأحد، ويشتبكون مع قوات الشرطة التى تحرس المنشآة.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت قوات الأمن قد تمكنت من استعادة السيطرة على محطة كبس الغاز ايه بى 2 الواقعة على بعد 15 كيلومترا شمال غربى كركوك، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولكن مقاتلى تنظيم داعش استهدفوا من قبل منشآت للنفط فى المنطقة بمتفجرات.

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