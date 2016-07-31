أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

انتحاريون يقتحمون محطة لكبس الغاز شمال العراق

Google+ Print
انتحاريون يقتحمون محطة لكبس الغاز شمال العراق انتحاريون يقتحمون محطة لكبس الغاز شمال العراق
قالت مصادر أمنية، إن مفجرين انتحاريين اقتحموا منشآة للغاز فى شمال العراق، اليوم الأحد، ويشتبكون مع قوات الشرطة التى تحرس المنشآة.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت قوات الأمن قد تمكنت من استعادة السيطرة على محطة كبس الغاز ايه بى 2 الواقعة على بعد 15 كيلومترا شمال غربى كركوك، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولكن مقاتلى تنظيم داعش استهدفوا من قبل منشآت للنفط فى المنطقة بمتفجرات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365