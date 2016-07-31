وصول عضوين بالبرلمان لقرية مظلوم لحل أزمة احتجاز أمين الشرطة

وصل خالد حماد والسيد حجازى، أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز المنصورة، إلى قرية مظلوم 3 التابعة لمحلة دمنة بالدقهلية، للتفاوض والتوصل إلى حل بين الأهالى ورجال الشرطة على خلفية مقتل موظف وإصابة مدرس، على يد أمين شرطة أثناء ضبط واحضار عامل.

يذكر، أن الأهالى رفضوا الإفراج عن أمين الشرطة المحتجز بعد وفاة العزب مصطفى العزب 36 سنة موظف بالإصلاح الزراعى وإصابة عبد اللطيف كامل أحمد مدرس، وطالبوا بحضور النيابة العامة إلى القرية للاستماع إلى شهادة الأهالى، وأقوال أمين الشرطة.

ووصل ثلاثة تشكيلات من قوات الأمن إلى القرية ومدرعتين للسيطرة على الأوضاع بعد حدوث مشاحنات بين الأهالى، وتحاول القيادات الأمنية لمركز شرطة المنصورة التفاوض مع الأهالى للإفراج عن أمين الشرطة، وضمان سير التحقيقات إلا أنهم رفضوا، وتسود حالة من الغضب بين الأهالى.

على الجانب الآخر، انتقلت النيابة العامة إلى مستشفى دكرنس العام لمعاينة جثة المتوفى وبيان أسباب الوفاة.

3 تشكيلات أمنية تصل قرية مظلوم بالدقهلية والأهالى يرفضون تسليم أمين الشرطة