الجوافة علاج فعال للعديد من الأمراض.. أبرزها الإسهال والسكر

الجوافة من الفواكه الشائعة جداً فى البلدان الآسيوية، لكن غير متوفرة بشكل متزايد فى العالم الغربى، وتحتوى على الكثير من البذور الصلبة الصغيرة، وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Orgaicfacts”، أن هذه الفاكهة الشعبية غنية بالمواد المغذية التى تجعلها تقهر العديد من الأمراض منها:

1- مرض السكر

>تناول الجوافة يمكن أن يساعد أيضا المرضى الذين يعانون من مرض السكر، نظراً لاحتوائها على مستوى عال من الألياف الغذائية التى تساعد على تنظيم امتصاص السكر فى الجسم، مما يقلل من فرص ارتفاعه وانخفاض الأنسولين، وأظهرت الدراسات أن تناول الجوافة يمكن أن يساعد فى منع ظهور مرض السكر من النوع 2.

2- الإسهال والدوسنتاريا

>الجوافة غنية جداً بالمركبات القابضة التى تقلل من أعراض الإسهال، كما أنها تعمل كمطهر نظراً لخصائصها المضادة للبكتيريا، مما تساعد على علاج الدوسنتاريا عن طريق تثبيط نمو الميكروبات وإزالة المخاط الزائد من الأمعاء.

وعلاوة على ذلك، المواد المغذية الأخرى فى الجوافة مثل فيتامين سى، والكاروتينات والبوتاسيوم، تعزز صحة الجهاز الهضمى، كما أنها مفيدة فى علاج التهاب المعدة والأمعاء.

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فوائد الجوافة.. أهمها خفض الكولسترول وتقوية المناعة

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