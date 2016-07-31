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مدير أمن الوادى الجديد: تحقيق الأمن فى الشارع أهم أولوياتى

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مدير أمن الوادى الجديد: تحقيق الأمن فى الشارع أهم أولوياتى مدير أمن الوادى الجديد: تحقيق الأمن فى الشارع أهم أولوياتى
قال اللواء عصام بدير مدير أمن الوادى الجديد فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إنه سعيد بتكليفه مديرا للأمن بمحافظة الوادى الجديد خلفا للواء محمد إسماعيل قاسم، بعد بلوغه سن التقاعد، حيث إن الوادى الجديد هى أكبر محافظات مساحة وتتميز بالهدوء والاستقرار الأمنى وأنه سوف يضع على رأس قائمة أولوياته تحقيق الأمن فى الشاعر وتكثيف التواجد الأمنى وتعزيز القوات وتنوعها، حتى يشعر المواطن بالخدمات الأمنية فى مختلف أرجاء المحافظة.

وأضاف بدير أنه سوف يصل المحافظة فى غضون أيام ليقوم بتفقد الحالة الأمنية والمرور على الأقسام والمرافق الشرطية ويلتقى بالقيادات والضباط والأفراد للتعرف عليهم، مشيرا إلى أنه سيقوم بمناقشة كافة المحاور التى تتعلق بالخطط الأمنية والإجراءات التأمينية لكافة منافذ ومداخل المحافظة.

جدير بالذكر أن اللواء عصام الدين عبد المعطى بدير تقلد عددا من المناصب والتى كان آخرها مساعد مدير أمن القليوبية للشئون المالية، وتم ترقيته إلى منصب مدير أمن الوادى الجديد خلفا للواء محمد قاسم لبلوغه سن التقاعد.

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مصر 365

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