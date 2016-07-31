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رئيس مجلس مدينة بورفؤاد: عازمة على التخلص من الكلاب الضالة المسعورة

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رئيس مجلس مدينة بورفؤاد: عازمة على التخلص من الكلاب الضالة المسعورة رئيس مجلس مدينة بورفؤاد: عازمة على التخلص من الكلاب الضالة المسعورة
أكدت هناء الشربينى، رئيس مجلس مدينة بورفؤاد ببورسعيد، أنها لم تر كلابا ضالة تشبه الكلاب فى مدينة بورفؤاد، من حيث الشكل والجسم الطويل، مشيرة إلى أن الحملات المكثفة التى تهدف للقضاء على هذه الظاهرة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى، التى تقدم اللحوم المسمومة لم تسفر إلا عن 4 حالات فقط، نتيجة عزوف الكلاب عن تناولها.

وأوضحت الشربينى لـ"اليوم السابع"، أن سبب عدم تناولها لحوم الطب البيطرى المسمومة التى تعد خصيصا للقضاء على الكلاب الضالة، هى فضلات المطاعم الملقاة بالمنطقة المحيطة خلف كافيتريات شاطئ بورفؤاد.

وأكدت أنها عزمت على أن تحصل على تلك فضلات والقيام بخلطها بسموم الطب البيطرى لإغتيالها للقضاء على تلك الكلاب المسعورة ببورفؤاد.

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