أهالى قرية بالدقهلية يحتجزون أمين شرطة بعد مقتل موظف وإصابة آخر بطلق نارى

احتجز أهالى قرية "مظلوم 3" التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية، أمين شرطة، بعد مصرع موظف وإصابة مدرس اثر إطلاق النار عليهما بطريق الخطأ.

كان اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، تلقى إخطارا من مركز المنصورة، بمصرع موظف بالإصلاح الزراعى وإصابة مدرس بطلق نارى، وعلى الفور انتقل الرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث المركز والعقيد سيد خشبة مفتش مباحث المركز إلى مكان البلاغ.

وتبين أنه اثناء قيام ثلاثة أفراد من الشرطة بعمل ضبط وإحضار لأحد العمال بالقرية نشبت مشادة بينهم وبين الأهالى بعدما طلبوا صورة من قرار الضبط والاحضار للعامل، فقام الأفراد بإطلاق النار فاصابت موظف بالإصلاح الزراعى 36 سنة فلقى مصرعه على الفور، وأصيب مدرس بطلق نارى فى ذرعه الايمن وتم نقلهم إلى المستشفى، وقام الأهالى بمطاردة أفراد الشرطة واحتجاز أحدهم ، بينما فر الآخرين هربا ورفض الأهالى تسليمه إلا بعد وصول النيابة العامة.

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