لو عايز تخس.. ابدأ إفطارك بالبيض

الإفطارأهم وجبة فى اليوم، إذ أنه الوجبة المغذية التى تجعلك تشعر بمزيد من النشاط، ومن ناحية أخرى، تخطيها يمكن أن يؤدى إلى الإفراط فى تناول الطعام فى وقت لاحق من نفس اليوم، وهو الأسوأ.

فى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن إضافة البيض إلى وجبة الإفطار يمكن أن يساعد على التخلص من الوزن الزائد بسهولة، إذ كشفت دراسة علمية نشرت مؤخرًا عام 2008، أن البيض يساعد فى القضاء على الدهون فى منطقة البطن.

كما وجدت الدراسة أن وجبة الإفطار الغنية بالبروتينات تعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، وهذا هو السبب فى إضافة البيض إليها لأنه غنى بالبروتينات.

وأضاف الباحثون أن البيض المسلوق ليس فقط صحيا ومغذيا لكنه منخفض السعرات الحرارية أيضاً وسوف يعطيك إحساسًا بالشبع الذى سوف يستمر حتى الوجبة التالية.

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