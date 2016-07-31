مبعوث الأمم المتحدة: تمديد محادثات السلام فى اليمن أسبوعا

قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة لليمن، اليوم الأحد، إن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب فى اليمن مُددت أسبوعا، وكانت هذه المحادثات على شفا الانهيار على ما يبدو بعد خلاف رئيسى بين الحكومة وخصومها من الحوثيين .

وقال الشيخ أحمد، فى بيان إن يأمل بأن تتمكن الوفود من استغلال هذا الأسبوع المتبقى لتحقيق تقدم على الطريق نحو السلام، وأعرب عن شكره للكويت لموافقتها على استضافة المحادثات خلال تلك الفترة الإضافية.

وتهدف المفاوضات التى تسير ببطء إلى إنهاء حرب تدور منذ 16 شهرا وأدت إلى قتل أكثر من 6400 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين وتشريد أكثر من 2.5 مليون نسمة.

وأدت هدنة بدأت فى ابريل نيسان إلى إبطاء وتيرة القتال ولكن أعمال العنف مستمرة بشكل شبه يومى، وقال يوم الجمعة وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المعترف بها دوليا إنه يعتزم الانسحاب من المحادثات يوم السبت.

وجاءت هذه الخطوة احتجاجا على ما يبدو على إعلان الحوثيين وحلفائهم فى حزب المؤتمر الشعبى العام الذى يتزعمه الرئيس السابق على عبد الله صالح أنهم قرروا تشكيل مجلس سياسى لحكم البلاد من جانب واحد .

وقال الشيخ أحمد يوم الخميس إن هذه الخطوة تشكل" انتهاكا قويا لقرار مجلس الأمن الدولى 2216 (2015) الذى يطالب جميع الأطراف اليمنية ولاسيما الحوثيين بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التى يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسى فى اليمن."