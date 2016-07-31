أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مبعوث الأمم المتحدة: تمديد محادثات السلام فى اليمن أسبوعا

Google+ Print
مبعوث الأمم المتحدة: تمديد محادثات السلام فى اليمن أسبوعا مبعوث الأمم المتحدة: تمديد محادثات السلام فى اليمن أسبوعا
قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة لليمن، اليوم الأحد، إن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب فى اليمن مُددت أسبوعا، وكانت هذه المحادثات على شفا الانهيار على ما يبدو بعد خلاف رئيسى بين وخصومها من الحوثيين .

وقال الشيخ أحمد، فى بيان إن يأمل بأن تتمكن الوفود من استغلال هذا الأسبوع المتبقى لتحقيق تقدم على الطريق نحو السلام، وأعرب عن شكره للكويت لموافقتها على استضافة المحادثات خلال تلك الفترة الإضافية.

وتهدف المفاوضات التى تسير ببطء إلى إنهاء حرب تدور منذ 16 شهرا وأدت إلى قتل أكثر من 6400 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين وتشريد أكثر من 2.5 مليون نسمة.

وأدت هدنة بدأت فى ابريل نيسان إلى إبطاء وتيرة القتال ولكن أعمال العنف مستمرة بشكل شبه يومى، وقال يوم الجمعة وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المعترف بها دوليا إنه يعتزم الانسحاب من المحادثات يوم السبت.

وجاءت هذه الخطوة احتجاجا على ما يبدو على إعلان الحوثيين وحلفائهم فى حزب المؤتمر الشعبى العام الذى يتزعمه الرئيس السابق على عبد الله صالح أنهم قرروا تشكيل مجلس سياسى لحكم البلاد من جانب واحد .

وقال الشيخ أحمد يوم الخميس إن هذه الخطوة تشكل" انتهاكا قويا لقرار مجلس الأمن الدولى 2216 (2015) الذى يطالب جميع الأطراف اليمنية ولاسيما الحوثيين بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التى يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسى فى اليمن."

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود