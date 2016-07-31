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اعتقال 4 جزائريين فى مدرج مطار لشبونة وتعطل الملاحة نصف ساعة

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اعتقال 4 جزائريين فى مدرج مطار لشبونة وتعطل الملاحة نصف ساعة اعتقال 4 جزائريين فى مدرج مطار لشبونة وتعطل الملاحة نصف ساعة
أعلنت السلطات البرتغالية، أن حركة الملاحة تعطلت مساء أمس السبت، فى مطار لشبونة لمدة نصف ساعة بعدما تمكن 4 ركاب أجانب من النزول من طائرتهم، والتوجه إلى أرض المدرج قبل أن تعتقلهم الشرطة.

وبحسب الصحافة البرتغالية، فان الموقوفين الاربعة هم جزائريون وصلوا إلى مطار لشبونة على متن طائرة اقلعت من الجزائر العاصمة ولكنهم ما لبثوا فور دخولهم قاعة الوصول فى المطار ان فتحوا احد الابواب المخصصة للعمال ونزلوا منه الى المدرج.

ولم يعرف فى الحال الدافع وراء تصرفهم هذا، الا ان متحدثا باسم الشرطة البرتغالية استبعد فى تصريح لوكالة فرانس برس ان يكون الامر متعلقا بهجوم ارهابي، ما يعنى ان الامر يتصل على الارجح بقضية هجرة غير شرعية.

وقال "ليس لدينا اى مؤشر على ان الامر يتعلق بعمل ارهابي"، مشيرا الى ان الموقوفين سيمثلون امام قاض وان احدهم مصاب بجروح طفيفة ولكنها ليست ناتجة عن عملية اعتقاله.

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مصر 365