حبس عاطل قتل شقيقته بسبب خلافات أسرية فى الطالبية بالجيزة

قررت نيابة جنوب الجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، تلقى بلاغًا بالواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شقيق المجنى عليها أصابها بسكين، ما أسفر عن مقتلها بسبب خلافات أسرية بينهما، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة تأمر بتشريح جثة فتاة قتلها شقيقها بسبب خلافات بينهما بالطالبية

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