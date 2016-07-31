أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

زينة تشكر القضاء المصرى بعد إلزام المحكمة أحمد عز بدفع نفقة شهرية لتوأمه

Google+ Print
زينة تشكر القضاء المصرى بعد إلزام المحكمة أحمد عز بدفع نفقة شهرية لتوأمه زينة تشكر القضاء المصرى بعد إلزام المحكمة أحمد عز بدفع نفقة شهرية لتوأمه
نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، شكرًا للقضاء المصرى والمحاميين، وصحفى "اليوم السابع" هانى عزب، بعد حكم المحكمة اليوم بإلزام أحمد عز بنفقة لتوأمه قيمتها 20 ألف جنية شهريًا.

وكتبت الفنانة، "شكرًا للقضاء المصرى العظيم اللى قال كلمته فى قضية النفقة اللى حكم على أبو الولاد بدفع نفقة شهرية لأولاده اللى ملزم بيها طبعًا، ومهما كان المبلغ أنا راضية الحمد لله لأنه بالنسبة لىَّ إلزام كل كذب مستهتر لأولاده.. هو انتصار معنوى أكثر منه أى انتصار آخر".

وتابعت زينة، "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، شكرًا للأساتذة المحاميين الكبار مقامًا وعلمًا وقلبًا؛ الأستاذ معتز الذكر، والأستاذ عصام قنديل، والله يرحمك يا أستاذى وحبيبى الأستاذ محمد الذكر، أنت اللى ربنا جعلك على الأرض خير سند وعون لىَّ ولأولادى.. الله يجعله فى ميزان حسناتك، ويا رب تكون حاسس بالى وصلنا له.. شكرًا جمهورى الغالى أوى وربنا ما يحرمنى منكم.. شكرًا لأخويا وصديقى هانى عرب الصحفى المحترم".

أحمد عز يخسر معركته الثالثة أمام زينة.. المحكمة ألزمته بدفع 20 ألف جنيه نفقة شهرية لتوأمه.. ودفاعه: "الحكم مبالغ فيه وسنطعن عليه" ومحامى الفنانة: الاستئناف لا يوقف التنفيذ وسنطالب بزيادة النفقة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365