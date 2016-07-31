اليوم.. الحكم فى دعوى"فرض الحراسة" على نقابة الصحفيين

تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام إبراهيم، حكمها فى الدعوى المطالبة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين.

كانت نقابة الصحفين المستقلين، وصحفى عضو جمعية عمومية مشتغلين، قد أقاموا دعوى قضائية مستعجلة ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، وحملت الدعوى رقم 1426، على خلفية أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، بعد اقتحام الشرطة لمبنى النقابة فى الأول من مايو الجارى، والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها.

غدًا.. الحكم فى دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة

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