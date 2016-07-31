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هيثم الحريرى: أرفض قرض صندوق النقد الدولى والحكومة لم تتعامل بشفافية

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هيثم الحريرى: أرفض قرض صندوق النقد الدولى والحكومة لم تتعامل بشفافية هيثم الحريرى: أرفض قرض صندوق النقد الدولى والحكومة لم تتعامل بشفافية
قال النائب البرلمانى، هيثم الحريرى، إن لم تتعامل بشفافية مطلقة مع مجلس النواب بشأن قرض صندوق النقد الدولى، معبرا عن رفضه التام لهذا القرض رغم موافقة البرلمان على عدد من القروض والمنح لمصر.

وأضاف "الحريرى"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساءً"، أن شروط قروض البنك الدولى ستكون مجحفة للشعب المصرى، مشيرا إلى أن الشعب ضجر حاليا من كل مؤسسات الدولة التى تحمل عليه أعباء كثيرة دون تقديم أى شكل من أشكال الخدمات فى المقابل.

وأوضح عضو مجلس النواب،:" قرض صندوق النقد الدولى، نتيجة للأوضاع الخاطئة، لكن إذا صححنا الأخطاء الموجودة فى الدولة قد لا نحتاج إلى هذا القرض من أى جهة".


>- هيثم الحريرى للحكومة: ربنا يكفينا شرك.. الناس مش عايزة زيادة بس مترفعوش الأسعار
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مصر 365

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