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هاشتاج لـ"الماجيكو" يتصدر "تويتر": أبو تريكة عشقٌ لا ينتهى

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هاشتاج لـ"الماجيكو" يتصدر "تويتر": أبو تريكة عشقٌ لا ينتهى هاشتاج لـ"الماجيكو" يتصدر "تويتر": أبو تريكة عشقٌ لا ينتهى
حظى هاشتاج "كلمة فى حب أبو تريكة" بوصلات من المدح والغزل فى اللاعب المصرى الأشهر خلال السنوات الأخيرة، محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق، حيث اجتمع العديد من جماهير كرة القدم على حبه.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولاً وتغريداً بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد تدشينه بساعات قليلة لتوجيه كلمات حب للماجيكو من قبل مشجعى الأهلى والزمالك وجميع الأندية المصرية.

وتخطى عدد التغريدات على الهاشتاج حاجز الـ 150 ألف تغريدة، وجاءت أبرز تعليقات الجماهير الذين نشروا صورة للاعب وعلقوا:"وياك العمر عدى، وسنين فاتت ثوانى، منعرفش إزاى وإمتى هيجينا تريكة تانى، بنحبك يا تريكة".

فيما كتب المدون عبد الله المنسى:"ونعم الخلق ونعم الإخلاص ونعم الأخلاق"، وكتبت عليا شرباسى:"لو قلت مليون كلمة عمرهم ما هيوصفوا حبى للماجيكو المحترم، أبو تريكة عشق لاينتهى".

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>http://www.youm7.com/story/2016/7/30/5-تغريدات-صادمة-للأهلاوية-إيفونا-حزين-لفوز-الأحمر-الحاوى-يبر/2821077#' target='_blank'> تغريدات صادمة للأهلاوية.. إيفونا حزين لفوز الأحمر.. الحاوى يبرر فضيحة جنازة طارق سليم.. الماجيكو يكشف الفواتير الانتخابية.. جاريدو يفتح النار على طاهر.. هيما يؤكد خيانة أبو تريكة لوطنه
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