الحكم على رئيس تحرير بوابة الأهرام بتهمة نشر أخبار كاذبة اليوم

تصدر محكمة جنايات بولاق أبو العلا، برئاسة المستشار حسنى الضبع، اليوم الأحد، حكمها على رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية، وصحفى، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة عن وزير العدل السابق أحمد الزند.

وكان قاضى التحقيق المستشار فتحى البيومى، أحال المتهمين لمحكمة الجنايات فى يناير الماضى، وقرر المستشار أحمد الزند فى بلاغ له أنه فوجئ بنشر أخبار غير صحيحة، حول قضية بيع أرض نادى القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادى قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التى حققت فيه خلال عام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل شهرين إلى قاضى التحقيق المستشار فتحى البيومى، لتولى التحقيقات.

مد أجل الحكم على رئيس تحرير بوابة الأهرام بتهمة نشر أخبار كاذبة للغد

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