لهواة رفع الأثقال.. أفضل 5 أطعمة تمنحك قوة العضلات

يلجأ الكثير من الرجال إلى رفع الأثقال بغرض نمو العضلات، لكن رفع الأوزان ليس كافيا، لأن تناول الطعام بجانب القيام بتمرين رياضى يلعب دورا هاما فى كبر العضلات .

وفى هذا السياق يقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الأطعمة التى تساعد على تغذية ونمو العضلات وتقويتها بجانب رفع الأثقال بانتظام، لأن من أهم العناصر التى تحتاج لها العضلات البروتين والكالسيوم والسيلينيوم والنحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكثير من الفيتامينات، وتشمل الأطعمة التى تحتوى على هذه العناصر الآتى :

1. البيض: يحتوى على الأحماض الأمينية والبروتين، وبالتالى فإنها تلعب دورا هاما فى المساعدة على تحسن ونمو العضلات بشكل سريع، كما أن الحديد والزنك والكالسيوم والمعادن الأخرى توجد فى البيض وحمض الفوليك وفيتامين A,B,K,E.

2.اللبن : مصدر جيد للبروتين، ويوفر الكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات، كما أن شرب كوب منه يعد خيارا جيدا بعد التمرين.

3.اللوز: يحتوى على فيتامين E والبروتين والألياف، فهى تعد من المواد المغذية للعضلات، كما أنها تحتوى على مضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الجذور الحرة.

4.صدور الدجاج : إذا كنت ترغب فى نمو حجم العضلات فتناول صدور الدجاج مهمة فى نموها، لأنها توفر الزنك والسيلينيوم والحديد وفيتامين ب6.

5. البطاطا الحلوة: لأنها تحتوى على البوتاسيوم والألياف والفيتامينات، وتناولها بعد التمرين جيد، لأنها تحتوى على الكربوهيدرات المركبة .

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