4 أطعمة خفيفة تناولُها ليلا يساعدك على النوم

يقبل الكثير على تناول الطعام ليلا، مما يؤدى إلى زيادة الوزن ويعيق القدرة على النوم بشكل جيد، وفى هذا الإطار قدم تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أفضل الوجبات الخفيفة التى يجب أن يتم تناولها ليلا، وتساعد على النوم ليلة جيدة، كما أنها توفر العناصر الغذائية الأساسية التى تساعد على فقدان الوزن، وتشمل هذه الوجبات الآتى:

1. مزيج الشوفان أو الذرة أو القمح:من الوجبات التى تحتوى على الكربوهيدرات المركبة، وبإضافة اللبن يمد الجسم بالبروتين، كما أن اللبن يساعد على تهدئة المعدة وزيادة الهضم، وتناول هذه الوجبة قبل الذهاب للنوم دون إضافة السكر تساعد على النوم ليلة جيدة وإنقاص الوزن الزائد .

2. تناول الفاكهة مثل التفاح والموز، ليس فقط لأنها تبقى فى المعدة لفترة طويلة، لكنها أيضا تساعد على النوم ليلة جيدة وإزالة السموم من الأمعاء وإنقاص الوزن.

3. من الخضروات الصحية التى يتم تناولها ليلا الجزر فهو يوفر للجسم الفيتامينات والمعادن الأساسية ويساعد على إنقاص الوزن .

4. تناول بعض الوجبات الخفيفة الخالية من الدهون والتى تحتوى على البروتينات مثل الأسماك فهى غنية بمادة التربتوفان ومنخفضة الدهون وتحتوى على نسبة عالية من البروتين، فهذا ليس يساعدك فقط على النوم ليلة جيدة، لكن أيضا يساعد على إنقاص الوزن.

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