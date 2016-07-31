بعد 5 انتصارات.. بيتيس يتعادل مع إيفرتون ويفوز بركلات الترجيح

(إفي): حقق فريق ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم يوم السبت أول تعادل له في معسكر الإعداد للموسم الجديد أمام فريق إيفرتون الانجليزي بنتيجة 1-1 في مدينة درسدن الألمانية، في البطولة الودية التي تحمل اسم نفس المدينة، حيث سجل الفريقان من كرتين ثابتتين في الربع الأول من اللقاء.

إيفرتون كان الأفضل في بداية اللقاء وقدم كرة قدم جيدة تسببت في مشاكل في عمق بيتيس الذي افتقر للنشاط والتمركز الدفاعي الجيد، وخصوصا في الكرات الثابتة؛ ففي الركلة الركنية الأولى للانجليز خرج حارس بيتيس، أنطونيو أدان لالتقاط الكرة، إلا أن آرونا كونيه، مهاجم إيفرتون استطاع لعب الكرة ولكنها انتهت خارج المرمى، ثم في الركلة الثانية سجل الجزائري عيسى مندي، مدافع بيتيس هدفا بالخطأ في مرماه.

وبعد ذلك مباشرة، كان برايان أوبييدو، ظهير إيفرتون الأيسر، على وشك مضاعفة النتيجة لصالح الفريق الانجليزي الذي يدربه الهولندي المخضرم رونالد كومان، ولكن استطاع الحارس أدان استطاع الإمساك بتسديدته البعيدة على الرغم من أنها خدعته في البداية.

وعادل بيتيس النتيجة في أول هجمة خطيرة لهم على مرمى إيفرتون عن طريق ركلة حرة استطاع ريزا دورميسي، الظهير الأيسر، لمسها برأسه لتخادع حارس إيفرتون وترتطم بالعارضة ليكملها فيليبي جوتييريز، لاعب خط الوسط مسجلا هدف فريقه الوحيد، وآخر أهداف المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ، وتذهب لركلات الترجيح.

استطاع أدان، حارس بيتيس، التصدي لأول ركلتي ترجيح من لاعبي إيفرتون، في حين لعب زميله داني ثيبايوس أولى ركلات الإسبان خارج المرمى، ليفوز الفريق الأندلسي بنتيجة 4-3.

وكانت هذه هي المباراة في المرحلة الثانية والأخيرة لكأس درسدن الودية التي استضافها ملعب المدينة الألمانية، أمام حوالي 5 آلاف متفرج.