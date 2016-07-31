بالفيديو - في مباراة الأهداف الغريبة.. برشلونة يستهل تحضيراته بفوز على سلتيك

(إفي): استهل فريق برشلونة الإسباني استعداداته خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد (2016-17) بالفوز على نظيره سلتيك الإسكتلندي بنتيجة (3-1) يوم السبت في إطار بطولة كأس الأبطال الدولية.

أقيمت المباراة على "ملعب أفيفا" بالعاصمة الأيرلندية دبلن.

جاءت أهداف اللقاء الأربعة في الشوط الأول حيث تقدم البلاوجرانا في النتيجة مبكرا بعد 11 دقيقة عبر لاعب الوسط التركي أردا توران من تسديدة رائعة من خارج المنطقة.

وعادل الفريق الإسكتلندي النتيجة في الدقيقة 29 عبر لاي جريفيثس.

وجاء الرد سريعا من الفريق الكتالوني بعدها بدقيقتين ولكن هذه المرة عبر النيران الصديقة بعدما حول المدافع النيجيري إيفي أمبروز عرضية من الجانب الأيسر بالخطأ في مرماه.

وضاعف منير الحدادي النتيجة قبل النهاية بخمس دقائق إثر عرضية من لويس سواريز قابلها المهاجم الشاب في المرمى بسهولة.

وسيواصل الفريق الكتالوني مبارياته في هذه البطولة بمواجهة قوية بعد أربعة أيام أمام بطل الدوري الإنجليزي، ليستر سيتي، على ملعب "فريندز أرينا" بالعاصمة السويدية ستوكهولم، قبل أن يواجه بعدها فريقا إنجليزيا آخر وهو ليفربول في ذات البطولة على ملعب "ويمبلي".

وسيسدل رجال المدرب لويس إنريكي الستار على تحضيراتهم بمواجهة سامبدوريا الإيطالي على ملعب "كامب نو" يوم 10 أغسطس المقبل.

وتأتي هذه المباريات في إطار استعدادات الفريق لخوض غمار منافسات الموسم الجديد والذي سيستهله بمواجهة صعبة في كأس السوبر الإسباني أمام إشبيلية.

وستقام مباراة الذهاب يوم 14 من الشهر المقبل على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" معقل الفريق الأندلسي، فيما ستقام مباراة الإياب بعدها بثلاثة أيام على ملعب "كامب نو" معقل البلاوجرانا.

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