كلوب: الآن يمكنكم محاسبتي على ليفربول الذي بنيته بيدي

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن الفريق الذي يمتلكه حاليا يعد فريقه الذي كونه وبعد كل الصفقات التي عقدها خلال سوق الانتقالات الصيفية مما يعني مسؤوليته التامة عن أي نتيجة للفريق.

وعقد ليفربول عددا من الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية أخرها كان ضم أليكساندر مانينجر حارس أوجسبورج مجانا وكذلك راجنار كلافان زميله بمبلغ 5 ملايين يورو.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" قال كلوب :"التشكيلة الحالية هي تشكيلتي الآن، بعد كل تلك التعاقدات هذه المرة هو فريقي، لا يوجد هنا أي لاعب لا أريده بعد، لا توجد تعاقدات لا أريدها، لم نبع أي لاعب لا أريد رحيله".

وأضاف "وإن رأيت اللاعبين في التدريبات فهناك جودة خاصة لم تكن لدينا في الموسم الماضي، وفوق كل شيء يمكنك أن ترى أننا خلقنا جوا خاصا بنا، ليس فقط في فريقنا لكن مع الجماهير أيضا".

ووقع ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية مع ساديو ماني وجورجينيو فاينالدوم ولوريس كاريوس وجويل ماتيب إضافة إلى الثنائي كلافان ومانينجر.