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خبر في الجول – تشكيل جهاز الزمالك النهائي .. منصبان ليوسف وعودة صلاح

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خبر في الجول – تشكيل جهاز الزمالك النهائي .. منصبان ليوسف وعودة صلاح خبر في الجول – تشكيل جهاز الزمالك النهائي .. منصبان ليوسف وعودة صلاح

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل نهائي على تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق والذي سيتولي المهمة في الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

الزمالك أعلن قبول استقالة محمد حلمي عقب الخسارة أمام صن داونز قبل أن يؤكد مرتضى منصور رئيس النادي أن "المدرب القادم أجنبي".

وشهدت الساعات الأولى من يوم الأحد اجتماعا بين رئيس النادي وعددا من أعضاء المجلس قبل أن يعلن رسميا عن تشكيل الجهاز الفني.

مؤمن سليمان سيتولى منصب المدرب العام على أن يعمل محمد صلاح كمستشار فني بشكل مؤقت لحين التعاقد مع أجنبي.

بينما سيتولى إسماعيل يوسف منصب رئيس قطاع الكرة وأيضا منصب مدير الكرة.

ويبقى أيمن طاهر كمدرب لحراس المرمى.

وفيما يلي التشكيل النهائي:

المدير الفني: أجنبي لم يتم الاستقرار على أسمه.

المدرب العام: مؤمن سليمان.

المستشار الفني: محمد صلاح.

المدرب المساعد: علاء عبد الغني.

مدرب حراس المرمى: أيمن طاهر.

المدير الإداري ومدير شؤون اللاعبين: حمادة أنور.

مدرب الأحمال: ماركو رودريجو.

طبيب الفريق: أيمن فريد.

رئيس قطاع الكرة ومدير الكرة: إسماعيل يوسف.

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