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مرتضى يعلنها: محمد مجدي إلى الزمالك لـ5 سنوات

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مرتضى يعلنها: محمد مجدي إلى الزمالك لـ5 سنوات مرتضى يعلنها: محمد مجدي إلى الزمالك لـ5 سنوات

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إتمامه الاتفاق مع النادي المصري على ضم مدافع الفريق محمد مجدي.

FilGoal.com كشف في وقت سابق استطلاع الزمالك لرأي محمد مجدي بخصوص انتقاله من المصري إلى صفوف الفريق. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور في ساعات مبكرة من يوم الأحد: "تم إتمام الاتفاق بنجاح مع سمير حلبية رئيس النادي المصري".

وأوضح في تصريحات للصحفيين "محمد مجدي سينضم إلى الزمالك وسيوقع على العقود يوم الأحد".

وأتم "التعاقد لمدة 5 سنوات".

وضم الزمالك إلى صفوفه كل من محمود عبد العاطي "دونجا" وحسني فتحي ومحمد مسعد وأسامة إبراهيم ومحمد نصف وعلي فتحي.

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