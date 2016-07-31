مسئول كويتى: علاقتنا مع المغرب متجذرة وهناك 64 اتفاقية تعاون بين البلدين

قال مساعد وزير الخارجية الكويتى لشئون الوطن العربى السفير عزيز الديحانى، إن العلاقات بين الكويت والمغرب تاريخية ومتجذرة وتعود إلى ستينات القرن الماضى، مضيفا أن هناك ثمان لجان و64 اتفاقية تعاون بين البلدين والعديد من المنح التى تقدم بها الصندوق الكويتى للتنمية والتى تعتبر تتويجا لهذه العلاقة، متمنيا أن تتطور هذه العلاقة.

وذكر السفير الديحانى فى تصريحات مساء أمس السبت، على هامش حضوره حفل السفارة المغربية بالكويت بعيد العرش المجيد أن الكويت تدعم الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق سلام فى اليمن، معربا عن ترحيب الكويت بأى مبادرات سلام من شأنها إنهاء الأزمة اليمنية.

وفى رده على سؤال حول طلب العراق عقد مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار الموصل بعد مرحلة داعش قال الديحانى "نحن نرحب بما يتقدم به الأشقاء العرب، وإن شاء الله هناك أخبار إيجابية فى هذا الخصوص ونحن سعداء بأن العلاقات الكويتية العراقية متطورة ومزدهرة والتى تعتبر نموذجا فى العلاقات العربية.

وعن نتائج القمة العربية الأخيرة أكد الديحانى أن الكويت شاركت بمستوى عالى بحضور أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، مشيرا إلى أن الكويت تثمن الجهود العربية ودعم أى عمل عربى مشترك وإنها دائما من الدول الساعية إلى الوحدة والتضامن العربي.