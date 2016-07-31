نظر دعوى إسقاط عضوية صاحب حكم بطلان انتخابات نادى الأهلى اليوم

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم نظر الدعوى المقامة من عادل الأعصر بصفته الممثل القانونى للنادى الأهلى، لإسقاط عضوية أحمد هلال، صاحب حكم بطلان انتخابات النادى وحل مجلس إدارته، لعدم سداده اشتراكات النادى.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 41432 لسنة 69 ق، أن هلال لم يسدد الاشتراكات المطلوبة منه وفقا للائحة النادى، ودفع المطعون ضده أمام المحكمة بكيدية الدعوى لصدور حكم لصالحه ببطلان الانتخابات وحل مجلس إدارة النادى.

تأجيل دعوى "الأهلى" لإسقاط عضوية صاحب حكم بطلان انتخابات النادى لـ31 يوليو

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