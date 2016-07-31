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تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لاتهامه بقتل عامل رفض إقراضه بمنشأة ناصر

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تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لاتهامه بقتل عامل رفض إقراضه بمنشأة ناصر تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لاتهامه بقتل عامل رفض إقراضه بمنشأة ناصر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل رفض إقراضه مبلغا ماليا، فى منطقة منشأة ناصر.

قررت نيابة منشأة ناصر، برئاسة المستشار أحمد سمهان، رئيس النيابة، وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، فى وقت سابق، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل رفض إقراضه مبلغ مالى، فى منطقة منشأة ناصر.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، لتحديد سبب الوفاة، وإعداد تقرير بالصفة التشريحية، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بمقتل عامل على يد مسجل خطر، فى منطقة الزرايب بمنشأة ناصر، بسبب خلافات مالية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لرفض المجنى عليه إقراضه مبلغ مالى، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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