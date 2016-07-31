دفاع متهمى كرداسة: سنطالب بلجنة من الإذاعة وأساتذة الإعلام لفحص الأحراز

قال محمد محمود دفاع بعض المتهمين بقضية مذبحة كرداسة والتى يحاكم فيها 155 متهمًا، أمام محكمة الجنايات لاتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه، و12 ضابطًا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، أنه سيطلب من المحكمة خلال الجلسات القادمة تشكيل جلسة خماسية من الإذاعة، وأساتذة الإعلام، وهيئة الاستعلامات لفحص الفيديوهات التى قدمتها النيابة فى القضية والبالغ عددها 18 مقطع فيديو

وأضاف الدفاع فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستقوم بتفريغ جميع أقوال المتهمين والمجنى عليهم الذين ظهروا فى الفيديو.

كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين.

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