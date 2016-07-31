إصابة عامل فى مشاجرة بسبب فرض إتاوة على محل بالهرم

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن مشاجرة نشبت بين 4 أشخاص عاطلين وبين مالك محل بيتزا بمنطقة كفر طهرمس بالهرم، لرغبة العاطلين فى فرض إتاوة على صاحب المحل مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم.

وأضاف المصدر أن المشاجرة أسفرت عن إصابة عامل بمحل البيتزا بجرح برأسه نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة، وانتقل العقيد وائل فهيم نائب مأمور قسم الهرم والمقدم محمد أمين رئيس مباحث القسم ومعاونه النقيب طارق مدحت إلى محل الواقعة، وجار إعداد الأكمنة للقبض على المتهمين وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

القبض على عاطلين قبل ترويجهما الهيروين فى البساتين

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