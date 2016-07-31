ضبط عاطل انتحل صفة عضو بالرقابة الإدارية للنصب على المواطنين بالمنوفية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية من إلقاء القبض على عاطل قام بانتحال صفة ضابط بالرقابة الإدارية والمخابرات العامة، والنصب والاحتيال على بعض مديرى المصالح الحكومية لإنهاء طلبات خاصة للمواطنين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية يفيد ورود معلومات لقسم جرائم مكافحة الأموال العامة تفيد محمد حمدى الجيزاوى، 28 عاما، دبلوم صنايع، أثناء تردده على مكتب الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التعليم بالمنوفية لاستخراج أوراق خاص به وبأقاربه وعدد من المواطنين، مدعيا بأنه عضو بهيئة الرقابة الإدارية وإبرازه كارنيه بذلك، على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على أكثر من كارنيه منسوب باسمه لعمله بالرقابة الإدارية ووزارة الدفاع، وطالب بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، وفلاشة كمبيوتر، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وبالعرض على النيابة تقرر حبسه على ذمة التحقيق تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 11794 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2016 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.