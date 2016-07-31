بالصور..عروس تترك الزفة لتشترى"لب" من أحد المحلات بمطروح

رصدت كاميرا "اليوم السابع" واقعة غريبة، بنزول عروس من السيارة التى كانت تستقلها بجوار عريسها، أثناء عودتها من حفل زفافها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وشقت الزحام لشراء "اللب" من محمصة شهيرة، وسط مدينة مرسى مطروح.

واستقبل زبائن المحمصة من المصطافين الذين يقفون فى طوابير طويلة، تصرف العروس باستغراب، وأفسحوا لها الطريق للوقوف فى طابور السيدات، واستقبلتها السيدات بالمزاح وأفسحوا لها مكانا وطلبوا من البائع، البيع لها أولا كى تعود بسرعة لعريسها الذى ظل بانتظارها داخل السيارة.



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العروس وسط الزحام لشراء اللب ليلة فرحها



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محمصة اللب والبائع يجهز طلب العروسة



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العروسة وسط السيدات من زبائن المحمصة ومزاحهن



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بائع المحمصة ينظر بدهشة للعروسة لحظة وصولها

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