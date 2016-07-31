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بالصور..عروس تترك الزفة لتشترى"لب" من أحد المحلات بمطروح

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بالصور..عروس تترك الزفة لتشترى"لب" من أحد المحلات بمطروح بالصور..عروس تترك الزفة لتشترى"لب" من أحد المحلات بمطروح
رصدت كاميرا "اليوم السابع" واقعة غريبة، بنزول عروس من السيارة التى كانت تستقلها بجوار عريسها، أثناء عودتها من حفل زفافها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وشقت الزحام لشراء "اللب" من محمصة شهيرة، وسط مدينة مرسى مطروح.

واستقبل زبائن المحمصة من المصطافين الذين يقفون فى طوابير طويلة، تصرف العروس باستغراب، وأفسحوا لها الطريق للوقوف فى طابور السيدات، واستقبلتها السيدات بالمزاح وأفسحوا لها مكانا وطلبوا من البائع، البيع لها أولا كى تعود بسرعة لعريسها الذى ظل بانتظارها داخل السيارة.

عروسة-تترك-الزفة-لتشترى-لب-من-إحدى-المحلات-بمطروح-(1)
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العروس وسط الزحام لشراء اللب ليلة فرحها

عروسة-تترك-الزفة-لتشترى-لب-من-إحدى-المحلات-بمطروح-(2)
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محمصة اللب والبائع يجهز طلب العروسة

عروسة-تترك-الزفة-لتشترى-لب-من-إحدى-المحلات-بمطروح-(3)
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العروسة وسط السيدات من زبائن المحمصة ومزاحهن

عروسة-تترك-الزفة-لتشترى-لب-من-إحدى-المحلات-بمطروح-(4)
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بائع المحمصة ينظر بدهشة للعروسة لحظة وصولها


>بالفيديو والصور.. ارتفاع نسب الإشغال فى المصايف.. وإقبال كبير على الشواطئ والقرى السياحية بمطروح والساحل الشمالى.. المحافظ: القضاء على أزمة نقص المياه للعام الثانى.. ويؤكد: عودة السياحة الإيطالية
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