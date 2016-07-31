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طلاب الثانوية "المتظلمين" على نتائجهم يطلعون على صورة كراسة الإجابة اليوم

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طلاب الثانوية "المتظلمين" على نتائجهم يطلعون على صورة كراسة الإجابة اليوم طلاب الثانوية "المتظلمين" على نتائجهم يطلعون على صورة كراسة الإجابة اليوم
يبدأ اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة المتظلمين على نتائجهم الإطلاع على كراسات إجابتهم داخل الكنترولات، حيث يتم إطلاع من 300 إلى 500 طالب بكل كنترول يوميا، مقابل رسم قدره 100 جنيه يتم استرداده إذا ثبت خطأ فى النتيجة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد إطلاع طلاب الثانوية العامة المتظلمين على نتائجهم حيث تبدأ فى الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا، مؤكدة أنه يجب على الطالب الحضور فى الموعد المحدد للاطلاع، مشددة على أن الطالب الذى يتخلف عن هذا الموعد ليس من حقه التقدم بطلب آخر.

وألزمت وزارة التربية والتعليم، حضور الطالب بنفسه لمقر لجنة النظام والمراقبة للإطلاع على صورة من كراسة الإجابة مع ولى أمره بموجب بطاقة العائلة مع حظر استخدام التليفون أو حضور مدرس المادة.

وأوضحت الوزارة، أن الطالب يقوم بكتابة الملاحظات المتضرر منها على ورقة الملاحظات التى تم تسليمها له عند الاطلاع مع ضرورة توقيعه على غلاف كراسة الإجابة فور الإطلاع، مشيرة إلى أنه حال تعديل درجات الطالب تقوم لجنة النظام والمراقبة بإخطار الطالب بخطاب مسجل بعلم الوصول بالتعديل الجديد فى درجته على أن يقوم الطالب بملء نموذج طلب استرداد المبلغ.


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