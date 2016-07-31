8 طرق طبيعية لتحسين قدرة الرئة على التنفس

قدم تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض العلاجات الطبيعية لتحسين قدرة الرئة، وتتضمن الآتى:

1. التنفس العميق من أفضل الطرق لتحسين القدرة على التنفس، ويتم ذلك من خلال ممارسة اليوجا يوميا بشكل منتظم .

2. ممارسة بعض الأنشطة الرياضية التى تساعد على تنظيم التنفس مثل السباحة والجرى والمشى، فهذا يعمل على تحسين التنفس.

3.شرب الكثير من الماء، فهو علاج للكثير من القضايا المتعلقة للجسم، ووجود الماء بانتظام يعمل على تحسين تدفق الدم وبهذا تبقى رئتاك بصحة جيدة.

4.تناول المواد الغذائية اللاذعة كالثوم والبصل، فهى تساعد على تقليل الكولسترول فى الدم ومحاربة الالتهابات التى تؤثر على الرئتين .

5.تناول الفلفل الحار، مفيد للغاية ويحسن من تدفق الدم ومحاربة العدوى .

6.تناول المكسرات والبذور الغنية بالمغنيسيوم، فهى تجعل وظيفة الرئة صحية وسليمة .

7.استهلاك الأطعمة الحمضية بانتظام، فإن ثمرة فاكهة غنية بفيتامين سى تساعد على نقل الأكسجين للرئتين بشكل جيد ويقلل من فرص أمراض الرئة.

8.شرب كوب من اللبن الدافئ مختلط بالكركم كل ليلة، فإنه يساعد على مكافحة العدوى وأمراض الرئة.

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