جلسة عرفية بمجلس مدينة الحامول تتحول لمشاجرة خارجه بكفرالشيخ وإصابة 5 أشخاص

شهد مجلس مدينة الحامول بكفر الشيخ، جلسة عرفية بين أسرتين بقرية الدياسطى التابعة لمركز الحامول، لإنهاء الخلافات الأسرية بينهما، وعقب خروجهما من مجلس المدينة لعدم اتفاقهما نشبت مشاجرة بين العائلتين أصيب خلالها خمسة أشخاص، أحدهم حالته خطيرة، وتم نقله للمستشفى الجامعى بالمنصورة، ونقل المصابين لمستشفى الحامول المركزى.

تلقى اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفى عائلتين من قرية الدياسطى، عقب انتهاء جلسة "عرفية" عُقدت بمجلس مدينة الحامول لإنهاء خلافات أسرية، ولم يرتضِ أحد الطرفين بأحكام اللجنة المُحكمة.

وقال اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب لـ"اليوم السابع" أن المشاجرة بين العائلتين نشبت خارج مجلس المدينة عقب خرجهما لعدم ارتضاء أحد الطرفين بحكم الجلسة العرفية، مؤكداً أن الجلسة داخل مجلس المدينة كانت فى ظل متابعة المهندس طلعت عبدالقادر، رئيس المركز والمدينة، الذى رحب باستضافة العائلتين فى جلسة عرفية ومحاولة تقريب وجهات النظر.

وأضاف الحشاش، فصلت قوات الأمن المتواجدة أثناء الجلسة العرفية، وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

بالأسماء.. تسمم 40 شخصًا فى حفل زفاف بكفر الشيخ