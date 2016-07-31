أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. ختام مشروع "التعليم أولا" بالمدينة التعليمية لمادة العلوم للإعدادية

Google+ Print
اليوم.. ختام مشروع "التعليم أولا" بالمدينة التعليمية لمادة العلوم للإعدادية اليوم.. ختام مشروع "التعليم أولا" بالمدينة التعليمية لمادة العلوم للإعدادية
يختتم اليوم الأحد، البرنامج التدريبى "التعليم أولاً" والذى يتم حالياً بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر تحت رعاية وزير التربية والتعليم، والذى يستهدف معلمى المدارس الرسمية والمتميزة للغات فى مادة العلوم Science للمرحلة الإعدادية، بهدف الارتقاء وتنمية المهارات المهنية لدى معلمى العلوم فى جميع المراحل، حيث تشارك مديرية التربية والتعليم بالغربية بعدد 23 معلما، وتبلغ نسبة الحضور 100%، وكانت الغربية قد شاركت فى الدورة السابقة لنفس البرنامج التدريبى فى شهر يونيو الماضى، للمرحلة الابتدائية ولنفس المادة.

يذكر أن البرنامج التدريبى "التعليم أولاً" سيستمر ليشمل مواد اللغة الإنجليزية، والرياضيات ورياض الأطفال، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بنفس المدارس، وفى نهاية الدورة يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من جامعة فلوريدا الأمريكية، لاجتيازه التدريب وورش العمل.


>تعليم الغربية تنهى استعداداتها لاستقبال امتحانات الدور الثانى للتعليم الفنى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365