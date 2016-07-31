اليوم.. ختام مشروع "التعليم أولا" بالمدينة التعليمية لمادة العلوم للإعدادية

يختتم اليوم الأحد، البرنامج التدريبى "التعليم أولاً" والذى يتم حالياً بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر تحت رعاية وزير التربية والتعليم، والذى يستهدف معلمى المدارس الرسمية والمتميزة للغات فى مادة العلوم Science للمرحلة الإعدادية، بهدف الارتقاء وتنمية المهارات المهنية لدى معلمى العلوم فى جميع المراحل، حيث تشارك مديرية التربية والتعليم بالغربية بعدد 23 معلما، وتبلغ نسبة الحضور 100%، وكانت الغربية قد شاركت فى الدورة السابقة لنفس البرنامج التدريبى فى شهر يونيو الماضى، للمرحلة الابتدائية ولنفس المادة.

يذكر أن البرنامج التدريبى "التعليم أولاً" سيستمر ليشمل مواد اللغة الإنجليزية، والرياضيات ورياض الأطفال، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بنفس المدارس، وفى نهاية الدورة يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من جامعة فلوريدا الأمريكية، لاجتيازه التدريب وورش العمل.

تعليم الغربية تنهى استعداداتها لاستقبال امتحانات الدور الثانى للتعليم الفنى

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